В Україні дешевшають помідори
Дивися повний текст В Україні дешевшають помідори.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:27
В Україні дешевшають помідори
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дешевшають помідори.
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:27
Зима АТБ кило помидор около 60 грн. Конец июня, кило помидор на рынке 40-50 грн
Додано: Нед 30 чер, 2019 17:54
а что же произошло ? Как же кричали про непогоду, затопило неурожай ОЧЕРЕДНОЙ развод от колхозников................
Додано: Пон 01 лип, 2019 05:29
Вообще-то;"ТАК УЖ БЫВАЕТ,ТАК УЖ ВЫХОДИТ:КТО-ТО ТЕРЯЕТ,а кто-то находит.."
|