Золотая монета Острожская Библия/Острозька біблія

Идеальное банковское состояние.
Капсула не вскрывалась.
Покупалась в НБУ.
На фото могут быть видны следы отпечатков пальцев и пятна -они только на пластиковом контейнере/футляре. Сама монета чиста. Это хорошо видно при личном осмотре.
Монета в капсуле, коробочке + сертификат.
Проба 900
Вес брутто 34грм
Вес драгоценного металла в чистоте 31.1грм (тройская унция)
На данный момент цена этой монеты в НБУ: 50900грн.
Моя цена на 30.06.2019 - 44,455грн (1700долларов)
Продажа в Киеве.
Возможен обмен на золотые монеты или слитки равной стоимости.
Есть в наличии и другие монеты ,обращайтесь!
тел 0631345564 (есть вайбер).
с ув Влад.