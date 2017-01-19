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Золотая монета Острожская
Библия/Острозька біблія

Золотая монета Острожская Библия/Острозька біблія
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 11:44

Золотая монета Острожская Библия/Острозька біблія

Продам золотую монету Острожская Библия/Острозька біблія.

Идеальное банковское состояние.
Капсула не вскрывалась.
Покупалась в НБУ.

На фото могут быть видны следы отпечатков пальцев и пятна -они только на пластиковом контейнере/футляре. Сама монета чиста. Это хорошо видно при личном осмотре.

Монета в капсуле, коробочке + сертификат.

Проба 900
Вес брутто 34грм
Вес драгоценного металла в чистоте 31.1грм (тройская унция)

На данный момент цена этой монеты в НБУ: 50900грн.
Моя цена на 30.06.2019 - 44,455грн (1700долларов)

Продажа в Киеве.

Возможен обмен на золотые монеты или слитки равной стоимости.

Есть в наличии и другие монеты ,обращайтесь!

тел 0631345564 (есть вайбер).

с ув Влад.

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vladus17
 
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