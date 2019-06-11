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З липня у великих містах з'являться перехоплювальні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Такі автостоянки частково вирішать проблему з парковками у центрі великих міст.
Дивися повний текст З липня у великих містах з'являться перехоплювальні автостоянки
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Додано: Нед 30 чер, 2019 13:10
Мінімум 150 метрів чи максимум 150 метрів?
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