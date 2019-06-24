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Половина аграрних
підприємств України збиткова

Половина аграрних підприємств України збиткова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 14:10

Половина аграрних підприємств України збиткова

Пропонуємо до обговорення:
Половина великих і малих сільгосппідприємств в Україні показали прибуток за підсумками першого кварталу 2019 року.

Дивися повний текст Половина аграрних підприємств України збиткова.
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збиткові на папері
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