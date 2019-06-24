|
|
Половина аграрних підприємств України збиткова
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Половина великих і малих сільгосппідприємств в Україні показали прибуток за підсумками першого кварталу 2019 року.
Дивися повний текст Половина аграрних підприємств України збиткова
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89556
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 30 чер, 2019 14:10
збиткові на папері
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 545
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор