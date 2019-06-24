Половина великих і малих сільгосппідприємств в Україні показали прибуток за підсумками першого кварталу 2019 року.
Дивися повний текст Половина аграрних підприємств України збиткова.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 14:10
Половина аграрних підприємств України збиткова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Половина аграрних підприємств України збиткова.
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:32
Что за фигня? Когда это первые три месяца года у аграриев были прибыльными? Соберут урожай, продадут, вот тогда и надо считать доходы.
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