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Експерти назвали мінуси рішення про підвищення пенсій з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Частина українських пенсіонерів отримають з 1 липня підвищені пенсії. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Йдеться про ветеранів праці, які мали невелику зарплату і отримують мінімальну пенсію або трохи більше. Тепер їм платитимуть не менше 2000 гривень.
Дивися повний текст Експерти назвали мінуси рішення про підвищення пенсій з 1 липня
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Додано: Нед 30 чер, 2019 15:03
" в результаті вийде зрівнялівка "--- цілком вірно.
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