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Експерти назвали мінуси рішення
про підвищення пенсій з...

Експерти назвали мінуси рішення про підвищення пенсій з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:03

Експерти назвали мінуси рішення про підвищення пенсій з...

Пропонуємо до обговорення:
Частина українських пенсіонерів отримають з 1 липня підвищені пенсії. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Йдеться про ветеранів праці, які мали невелику зарплату і отримують мінімальну пенсію або трохи більше. Тепер їм платитимуть не менше 2000 гривень.

Дивися повний текст Експерти назвали мінуси рішення про підвищення пенсій з 1 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 15:03

" в результаті вийде зрівнялівка "--- цілком вірно.
bmchyzh
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:40

Re: Експерти назвали мінуси рішення про підвищення пенсій з.

А какая вообще разница, сколько человек работал.
Главное, чтобы много взносов в ПФ сделал.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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