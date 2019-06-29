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В Україні подешевшають понад
400 лікарських препаратів

В Україні подешевшають понад 400 лікарських препаратів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:57

В Україні подешевшають понад 400 лікарських препаратів

Пропонуємо до обговорення:
З липня 2019 року Кабінет міністрів України удосконалює регулювання цін на всі медикаменти, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів, при їх закупівлі для медичних установ за бюджетний кошт.

Дивися повний текст В Україні подешевшають понад 400 лікарських препаратів.
R2
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