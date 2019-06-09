Преміальні моделі не брали участі у дослідженні.
Дивися повний текст Оприлюднили рейтинг найкращих машин для подорожей.
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:49
Оприлюднили рейтинг найкращих машин для подорожей
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Дивися повний текст Оприлюднили рейтинг найкращих машин для подорожей.
Додано: Нед 30 чер, 2019 21:49
Рав 4 козлит, как в нем можно выдержать длительную поездку я не знаю, я из Сум в Киев съездил туда обратно, еле вылез из нее!
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