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Оприлюднили рейтинг найкращих
машин для подорожей

Оприлюднили рейтинг найкращих машин для подорожей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:49

Оприлюднили рейтинг найкращих машин для подорожей

Пропонуємо до обговорення:
Преміальні моделі не брали участі у дослідженні.

Дивися повний текст Оприлюднили рейтинг найкращих машин для подорожей.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 21:49

Рав 4 козлит, как в нем можно выдержать длительную поездку я не знаю, я из Сум в Киев съездил туда обратно, еле вылез из нее!
razbudova
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:05

Длительные поездки только минивен trajet, sharan, ramvan, voydger... Остальное компромис!!!
ds-vadim
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