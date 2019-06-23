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BMW відмовляється від
електромобілів на наступні 5 років

BMW відмовляється від електромобілів на наступні 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 23:08

BMW відмовляється від електромобілів на наступні 5 років

Пропонуємо до обговорення:
Компанія BMW не буде випускати повністю електрифіковані автомобілі серії M, поки не отримає достатньо досвіду на швидкісних трасах. Про це заявив глава відділу розвитку Клаус Фрьоліх.

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