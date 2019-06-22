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OPPO представила альтернативу стільниковим мережам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 04:43
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація, коли смартфон «не бачить мережу» коли це дуже потрібно, не з чуток знайома багатьом користувачам.
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Сер 19 чер, 2019 22:18
Джон