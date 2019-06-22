Ситуація, коли смартфон «не бачить мережу» коли це дуже потрібно, не з чуток знайома багатьом користувачам.
Дивися повний текст OPPO представила альтернативу стільниковим мережам.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 04:43
OPPO представила альтернативу стільниковим мережам
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Дивися повний текст OPPO представила альтернативу стільниковим мережам.
Додано: Пон 01 лип, 2019 04:44
Давно пора, а вообще эта мечта корпораций, потому до 5g эту технологию будут максимально форсировать.
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