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З початку року українці купили
запчастин для вживаних...

З початку року українці купили запчастин для вживаних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:53

З початку року українці купили запчастин для вживаних...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше користувачі замовляють деталі для машини Daewoo Lanos.

Дивися повний текст З початку року українці купили запчастин для вживаних авто на 20 мільйонів гривень (інфографіка).
R2
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С такими дорогами, оно и не удивительно.
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