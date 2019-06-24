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В Україну за рік завезли
контрабанди на мільярд доларів

В Україну за рік завезли контрабанди на мільярд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:00

В Україну за рік завезли контрабанди на мільярд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Підробна продукція в Україні реалізовується в мережі Інтернет або на стихійних ринках, де недоброчесні підприємці не несуть відповідальність перед покупцем за неякісну або небезпечну для здоров’я харчову продукцію.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:00

Можливо в даній ситуації винуваті не покупці а держава? Коли легальні продавці вимушені ставити на товар ціни, які вищі ніж в сусідніх Польщі, Білорусії, Росії? А споживачі в намаганні зекономити - купуть товар з Європи, б/в чи новий, тому що він дешевше ніж наш розмитнений.
Коли вже АМКУ займеться справами. Коли прокуратура накриє підпільні цехи? Чому у всьому винуваті кінцеві споживачі а не бездіяльники хапуни?
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:15

Re: В Україну за рік завезли контрабанди на мільярд доларів

Для начала нужно создать хоть какие-то условия для малого бизнеса, а потом уже вводить налоги.
И допустим, есть честная фирма, которая уплачивает все таможенные сборы. Так как она уплатила 30% сборов, она становится вне конкуренции.
Maximuse
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:07

миллиард долларов это ничто по сравнению с истинными объемами контрабанды :-) не позорились бы с такими статьями
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15

  dotster написав:миллиард долларов это ничто по сравнению с истинными объемами контрабанды :-) не позорились бы с такими статьями

стопудов. Почему не 2 млрд.? Или 0,5 млрд?
кто считал объем - тот кто пропускал? :)))
sequence
 
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