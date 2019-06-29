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ЄБРР виділить Україні 149
млн євро кредиту на...

ЄБРР виділить Україні 149 млн євро кредиту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:07

ЄБРР виділить Україні 149 млн євро кредиту на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін схвалив розпорядження про доцільність залучення позики Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в розмірі 149 млн євро для реалізації проекту модернізації мережі електропередачі.

Дивися повний текст ЄБРР виділить Україні 149 млн євро кредиту на модернізацію електромереж.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:07

Прикольно виходить. Ми в платіжках плотимо за утримання електромереж. І додатково будемо сплачувати за кредит з держ. бюджету? Нормально так придумали.
jeugen
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