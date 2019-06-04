Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 9,1%.
Дивися повний текст Держстат порахував кількість безробітних.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:10
Держстат порахував кількість безробітних
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Дивися повний текст Держстат порахував кількість безробітних.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:10
А куди поділися ще 33,7% працездатного населення? Особливо, якщо вважати, що ФОП та заробітки - це теж зайнятість.
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