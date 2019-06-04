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Держстат порахував
кількість безробітних

Держстат порахував кількість безробітних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:10

Держстат порахував кількість безробітних

Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше склав 9,1%.

Дивися повний текст Держстат порахував кількість безробітних.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:10

А куди поділися ще 33,7% працездатного населення? Особливо, якщо вважати, що ФОП та заробітки - це теж зайнятість.
jeugen
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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