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В Україні збільшився
прожитковий мінімум

В Україні збільшився прожитковий мінімум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:16

В Україні збільшився прожитковий мінімум

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня зріс прожитковий мінімум на 86 гривень і тепер становить 2007 гривень.

Дивися повний текст В Україні збільшився прожитковий мінімум.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:17

Виправте помилку в тексті, будь ласка:

з 1 січня 2019 року -1921 гривня,
з 1 липня – 2007 гривень,
з 1 грудня – 1102 гривні.

2102 гривні.
v_golub
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