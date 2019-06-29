З 1 липня зріс прожитковий мінімум на 86 гривень і тепер становить 2007 гривень.
Дивися повний текст В Україні збільшився прожитковий мінімум.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:16
В Україні збільшився прожитковий мінімум
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшився прожитковий мінімум.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:17
Виправте помилку в тексті, будь ласка:
з 1 січня 2019 року -1921 гривня,
з 1 липня – 2007 гривень,
з 1 грудня – 1102 гривні.
2102 гривні.
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