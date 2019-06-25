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НБУ розвіяв міфи щодо нової
1000-гривневої банкноти

НБУ розвіяв міфи щодо нової 1000-гривневої банкноти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:20

НБУ розвіяв міфи щодо нової 1000-гривневої банкноти

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку пояснили, що введення нової купюри не призведе до інфляції та зростання цін.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:20

Також цікаво, а банкомати державних банків продовжать видавати, максимум, по 200грн за одне вставляння картки?
jeugen
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