У Нацбанку пояснили, що введення нової купюри не призведе до інфляції та зростання цін.
Дивися повний текст НБУ розвіяв міфи щодо нової 1000-гривневої банкноти.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:20
НБУ розвіяв міфи щодо нової 1000-гривневої банкноти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ розвіяв міфи щодо нової 1000-гривневої банкноти.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:20
Також цікаво, а банкомати державних банків продовжать видавати, максимум, по 200грн за одне вставляння картки?
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