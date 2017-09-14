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Скільки позичила
Україна з початку року

Скільки позичила Україна з початку року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33

Скільки позичила Україна з початку року

Пропонуємо до обговорення:
Одні з найсерйозніших виплат Україна переживає в поточному 2019 році.

Дивися повний текст Скільки позичила Україна з початку року.
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Мне кажется денег от МВФ больше не будет, учитывая кто у нас президент и кто за ним стоит. И как к последнему относится США
azon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50

  azon написав:Мне кажется денег от МВФ больше не будет, учитывая кто у нас президент и кто за ним стоит. И как к последнему относится США

куда большее значение имеет формирование нового правительства и их умение клянчить много и подешевле.
мвф не единственный донор. У Европы при определенном умении можно просить больше.
Однако посмотрим
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