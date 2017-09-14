Одні з найсерйозніших виплат Україна переживає в поточному 2019 році.
Дивися повний текст Скільки позичила Україна з початку року.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33
Скільки позичила Україна з початку року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки позичила Україна з початку року.
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33
Мне кажется денег от МВФ больше не будет, учитывая кто у нас президент и кто за ним стоит. И как к последнему относится США
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50
куда большее значение имеет формирование нового правительства и их умение клянчить много и подешевле.
мвф не единственный донор. У Европы при определенном умении можно просить больше.
Однако посмотрим
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:35
sequence врядли, у Украины нет ничего кроме карпат и земли что предложить взамен. скидку на курятину разве что. Европа уже себя проявила совсем недавно.
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:39
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:49
Якщо сказано скільки позичили, потрібно говорити скільки віддали.
А то однобока інформація виходить, можливо віддали більше ніж позичили.
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