|
|
|
Скільки позичила Україна з початку року
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Одні з найсерйозніших виплат Україна переживає в поточному 2019 році.
Дивися повний текст Скільки позичила Україна з початку року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89572
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:33
Мне кажется денег от МВФ больше не будет, учитывая кто у нас президент и кто за ним стоит. И как к последнему относится США
-
azon
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 06.09.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:50
azon написав:
Мне кажется денег от МВФ больше не будет, учитывая кто у нас президент и кто за ним стоит. И как к последнему относится США
куда большее значение имеет формирование нового правительства и их умение клянчить много и подешевле.
мвф не единственный донор. У Европы при определенном умении можно просить больше.
Однако посмотрим
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2473
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:35
sequence врядли, у Украины нет ничего кроме карпат и земли что предложить взамен. скидку на курятину разве что. Европа уже себя проявила совсем недавно.
-
azon
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 06.09.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:39
azon написав:sequence
врядли, у Украины нет ничего кроме карпат и земли что предложить взамен. скидку на курятину разве что. Европа уже себя проявила совсем недавно.
еще есть мед....
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6011
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 1006 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 11:49
Якщо сказано скільки позичили, потрібно говорити скільки віддали.
А то однобока інформація виходить, можливо віддали більше ніж позичили.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1515
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:20
andrijk777 написав:
Якщо сказано скільки позичили, потрібно говорити скільки віддали
.
А то однобока інформація виходить, можливо віддали більше ніж позичили.
В 19-ом на выплату тела госдолга (т.е. погашение старых долгов) планируется направить более 310 млрд, на выплату процентов по долгам - около 140 млрд., всего 460 млрд. гривен - примерно 12% ВВП Украины. Если для этих целей будет занято 360 млрд. (судя по тому, что в 1-ом полугодии уже занято 180), то одних процентов по новому долгу добавится миллиардов 50.
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6713
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:24
vetka написав: azon написав:sequence
врядли, у Украины нет ничего кроме карпат и земли что предложить взамен. скидку на курятину разве что. Европа уже себя проявила совсем недавно.
еще есть мед....
Ещё бурштын, если весь ещё не выкопали.
И сигареты с водкой контрабасные
Но врядли это зайдёт как залог под кредит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8699
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6116 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:48
Вкладчик1234 написав: vetka написав: azon написав:sequence
врядли, у Украины нет ничего кроме карпат и земли что предложить взамен. скидку на курятину разве что. Европа уже себя проявила совсем недавно.
еще есть мед....
Ещё бурштын, если весь ещё не выкопали.
И сигареты с водкой контрабасные
Но врядли это зайдёт как залог под кредит
Ну есть еще парные органы у населения
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6011
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 1006 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:50
vetka написав:
..
Ну есть еще парные органы у населения
вы еще скажите, что есть женщины "чайлдфри", которым тоже кое-то не нужно
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2473
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|