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Скільки позичила
Україна з початку року

Скільки позичила Україна з початку року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:51

  vetka написав:Ну есть еще парные органы у населения

Население у нас экспортируется целиком
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:54

  sequence написав:
  vetka написав:..
Ну есть еще парные органы у населения :D
вы еще скажите, что есть женщины "чайлдфри", которым тоже кое-то не нужно :)

а при чем тут чаилдфри?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58

  vetka написав:
  sequence написав:
  vetka написав:..
Ну есть еще парные органы у населения :D
вы еще скажите, что есть женщины "чайлдфри", которым тоже кое-то не нужно :)

а при чем тут чаилдфри?

речь пошла о ненужных/запасных органах? почки, легкие и т.д.?
Если вы относитесь к вышеуказанной категории, то прошу прощения!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:05

кажется мне что политика конвертации внешнего долга во внутренний через гривневые ОВГЗ под жуткие проценты продолжится еще года 2-3 а потом будет фактическое обнуление через девальвацию :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:05

Что-то слишком мрачновато. Идет нормальный процесс - обслуживание госдолга.
Да, он уничтожает инвестиции на корню, и позволяет местным и международным финансовым институтам откровенно паразитировать на госнуждах (почти идеальные безрисковые вложения привлеченных в гривне средств). Но что же делать - увы, несколько лет придется потерпеть.
А можно и поучаствовать в зарабатывании денег - в теме Рынок ОВГЗ активно обсуждается, как это делать
Волгарь
 
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