Население у нас экспортируется целиком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:51
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:54
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58
речь пошла о ненужных/запасных органах? почки, легкие и т.д.?
Если вы относитесь к вышеуказанной категории, то прошу прощения!
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:05
кажется мне что политика конвертации внешнего долга во внутренний через гривневые ОВГЗ под жуткие проценты продолжится еще года 2-3 а потом будет фактическое обнуление через девальвацию :-)
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:05
Что-то слишком мрачновато. Идет нормальный процесс - обслуживание госдолга.
Да, он уничтожает инвестиции на корню, и позволяет местным и международным финансовым институтам откровенно паразитировать на госнуждах (почти идеальные безрисковые вложения привлеченных в гривне средств). Но что же делать - увы, несколько лет придется потерпеть.
А можно и поучаствовать в зарабатывании денег - в теме Рынок ОВГЗ активно обсуждается, как это делать
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:03
Re: Скільки позичила Україна з початку року
Парадоксален украинский рынок. Посмотришь в среднем - так и когда госдолга особого не было выгоднее было доллары под подушкой держать, чем пытаться что-то заработать на гривневых депо. А как добавилось ещё и обслуживание долга, так доллар даже падать стал.
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:27
Re: Скільки позичила Україна з початку року
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