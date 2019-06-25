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Омелян планує привести
Amazon на ринок України

Омелян планує привести Amazon на ринок України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 11:17

Омелян планує привести Amazon на ринок України

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян зустрівся в США з керівництвом Поштової Служби США Пітером Чандлером та Сільвією Бейліз. В ході зустрічі Омелян запропонував американській стороні розглянути можливість розробки та підписання угоди між Укрпоштою та Amazon.

Дивися повний текст Омелян планує привести Amazon на ринок України.
R2
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Гарна новина, за цим підтягнеться регіональний склад, логістика, інше...
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