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«Північний потік-2» планують
побудувати в обхід Данії

«Північний потік-2» планують побудувати в обхід Данії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:13

«Північний потік-2» планують побудувати в обхід Данії

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Stream 2 відкликала заявку по маршруту в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм, припиняючи таким чином процес розгляду заявки тривалістю понад два роки.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:13

В свете последних событий русские Северный поток 2 все равно достроят.
nalim
 
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