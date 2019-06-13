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«Північний потік-2» планують побудувати в обхід Данії
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:13
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nord Stream 2 відкликала заявку по маршруту в територіальних водах Данії на південь від острова Борнхольм, припиняючи таким чином процес розгляду заявки тривалістю понад два роки.
Дивися повний текст «Північний потік-2» планують побудувати в обхід Данії
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:13
В свете последних событий русские Северный поток 2 все равно достроят.
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