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ЄС створив платіжну систему
для обходу санкцій проти Ірану

ЄС створив платіжну систему для обходу санкцій проти Ірану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:16

ЄС створив платіжну систему для обходу санкцій проти Ірану

Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз зможе проводити фінансові операції Європейський союз зможе проводити фінансові операції з Іраном, незважаючи на американські санкції.з США, незважаючи на американські санкції.

Дивися повний текст ЄС створив платіжну систему для обходу санкцій проти Ірану.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:16

Штаты стремительно теряют позиции мирового лидера. Дальше будет хуже, мировая турбулентность будет нарастать.
nalim
 
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