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ЄС створив платіжну систему для обходу санкцій проти Ірану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз зможе проводити фінансові операції Європейський союз зможе проводити фінансові операції з Іраном, незважаючи на американські санкції.з США, незважаючи на американські санкції.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:16
Штаты стремительно теряют позиции мирового лидера. Дальше будет хуже, мировая турбулентность будет нарастать.
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