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В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні набувають чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.
Дивися повний текст В Україні запрацювала нова схема оподаткування для посилок з-за кордону для фізосіб
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