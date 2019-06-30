Відсьогодні набувають чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.
Дивися повний текст В Україні запрацювала нова схема оподаткування для посилок з-за кордону для фізосіб.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:28
В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запрацювала нова схема оподаткування для посилок з-за кордону для фізосіб.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:28
Проблема решаема. Если раньше товар, к примеру, стоил 150 евро, а доставка - 20, то теперь товар будет стоить 100 евро, а доставка - 70)
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:40
И что это работает? Боюсь, что в любом случае вам насчитают налогов с 70 евро
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:23
Re: В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...
А кто будет оформлять растаможку, перечислять деньги? Ни разу не попадал на такое. Это можно сделать удаленно? (может кто знает)
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