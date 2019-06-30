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В Україні запрацювала нова
схема оподаткування для...

В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:28

В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні набувають чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

Дивися повний текст В Україні запрацювала нова схема оподаткування для посилок з-за кордону для фізосіб.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:28

Проблема решаема. Если раньше товар, к примеру, стоил 150 евро, а доставка - 20, то теперь товар будет стоить 100 евро, а доставка - 70)
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:40

  Вебманивец написав:Проблема решаема. Если раньше товар, к примеру, стоил 150 евро, а доставка - 20, то теперь товар будет стоить 100 евро, а доставка - 70)


И что это работает? Боюсь, что в любом случае вам насчитают налогов с 70 евро
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:23

Re: В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...

А кто будет оформлять растаможку, перечислять деньги? Ни разу не попадал на такое. Это можно сделать удаленно? (может кто знает)
Arpanx
 
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