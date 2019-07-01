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В Україні запрацювала нова
схема оподаткування для...

В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:28

В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні набувають чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

Дивися повний текст В Україні запрацювала нова схема оподаткування для посилок з-за кордону для фізосіб.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:28

Проблема решаема. Если раньше товар, к примеру, стоил 150 евро, а доставка - 20, то теперь товар будет стоить 100 евро, а доставка - 70)
Вебманивец
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:40

  Вебманивец написав:Проблема решаема. Если раньше товар, к примеру, стоил 150 евро, а доставка - 20, то теперь товар будет стоить 100 евро, а доставка - 70)


И что это работает? Боюсь, что в любом случае вам насчитают налогов с 70 евро
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:23

Re: В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...

А кто будет оформлять растаможку, перечислять деньги? Ни разу не попадал на такое. Это можно сделать удаленно? (может кто знает)
Arpanx
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:50

Arpanx Получал через мист-експрес, приходит смс с суммой и трек номером посылки, оплту можно сделать через приват 24, укрпочтой- оплата в отделении при получении посылки
sanystarkon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:51

  Arpanx написав:А кто будет оформлять растаможку, перечислять деньги? Ни разу не попадал на такое. Это можно сделать удаленно? (может кто знает)

Тепер поштові оператори будуть податковими агентами. Після нарахування податку вони будуть присилати повідомлення із загальною сумою і способи оплати.
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NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 06:12

  sanystarkon написав:Arpanx Получал через мист-експрес, приходит смс с суммой и трек номером посылки, оплту можно сделать через приват 24, укрпочтой- оплата в отделении при получении посылки

Интересно, а кто оценивает стоимость покупки? Или отправитель заявляет стоимость, и на таможне уже посылки дороже 100 Евро - дальше отделяют?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:01

  BIGor написав:
  sanystarkon написав:Arpanx Получал через мист-експрес, приходит смс с суммой и трек номером посылки, оплту можно сделать через приват 24, укрпочтой- оплата в отделении при получении посылки

Интересно, а кто оценивает стоимость покупки? Или отправитель заявляет стоимость, и на таможне уже посылки дороже 100 Евро - дальше отделяют?

Именно так, заявленая стоимость отправителя будет основой, но таможенник вправе не согласится с оглашённой стоимостью и оценить стоимость посылки самостоятельно.
По оплате проблем никаких, высылают счёт, оплачиваешь, на следующий день посылка у тебя. Это если курьером. Если в Укрпочте, то оплачиваешь на месте получения. Всё цивилизовано.
dusenko4
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 08:11

  Вебманивец написав:Проблема решаема. Если раньше товар, к примеру, стоил 150 евро, а доставка - 20, то теперь товар будет стоить 100 евро, а доставка - 70)

У митну (до оподаткування) вартість входять транспортні витрати :D
L
 
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