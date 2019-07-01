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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 11:27
Re: В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...
Добре, що китайці пишуть правильні ціни
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:51
Смартчасы за 200 Долл , пишут на коробке 75.
Но это до поры, до времени. Научатся разбираться,что именно в коробке и все.
Додано: Вів 02 лип, 2019 19:24
Это китайцы занижают без вопросов, европейцы (если не наши выходцы)хрена с два, нельзя.
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