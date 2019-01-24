Про це свідчить оновлена інформація на сайті авіаперевізника.
Дивися повний текст МАУ підняла плату за вибір місця в літаку.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58
МАУ підняла плату за вибір місця в літаку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ підняла плату за вибір місця в літаку.
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58
МАУ везде где может, пытается урвать "пару копеек" с родного соотечественника для собственного благополучия, на регистрации, бронировании мест и обедов и т.д.
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