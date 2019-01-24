RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МАУ підняла плату за
вибір місця в літаку

МАУ підняла плату за вибір місця в літаку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58

МАУ підняла плату за вибір місця в літаку

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить оновлена ​​інформація на сайті авіаперевізника.

Дивися повний текст МАУ підняла плату за вибір місця в літаку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89577
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58

МАУ везде где может, пытается урвать "пару копеек" с родного соотечественника для собственного благополучия, на регистрации, бронировании мест и обедов и т.д.
parus1952
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 14.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:28

Феерические жлобы.
kastaneda
 
Повідомлень: 145
З нами з: 16.04.13
Подякував: 220 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:15

kastaneda

Чьто Вы гаваГите :D
prdoon1
 
Повідомлень: 238
З нами з: 19.07.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо середню заробітну плату працівника апарату МВС
R2 » Вів 09 кві, 2019 15:51
1 580
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 15:51
zloy_ukr
Де зараз найбільший вибір столичних новобудов біля метро...
R2 » Суб 23 лют, 2019 12:10
2 212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2019 13:10
valerag928
"Укрзалізниця" пояснила, чому підняла ціни на чай і білизну
R2 » Чет 24 січ, 2019 12:38
1 360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 12:38
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72842)
01.07.2019 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.