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МАУ підняла плату за вибір місця в літаку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить оновлена інформація на сайті авіаперевізника.
Дивися повний текст МАУ підняла плату за вибір місця в літаку
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R2
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Додано: Пон 01 лип, 2019 12:58
МАУ везде где может, пытается урвать "пару копеек" с родного соотечественника для собственного благополучия, на регистрации, бронировании мест и обедов и т.д.
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parus1952
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:28
Феерические жлобы.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 17:15
kastaneda
Чьто Вы гаваГите
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:39
parus1952 написав:
МАУ везде где может, пытается урвать "пару копеек" с родного соотечественника для собственного благополучия, на регистрации, бронировании мест и обедов и т.д.
Спрос есть, особой конкуренции нет - все условия, чтобы взимать деньги по максимуму
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Додано: Пон 01 лип, 2019 20:54
ни разу ничего не выбирал и не умер.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 08:41
parus1952 написав:
МАУ везде где может, пытается урвать "пару копеек" с родного соотечественника для собственного благополучия, на регистрации, бронировании мест и обедов и т.д.
Не нравится -летайте другими авиалиниями, благо им масса.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 11:47
На собственном опыте - МАУ Вы можете оплатить комфортное место, но быть посланными при регистрации (Вам выделят произвольное место). При попытке вернуть деньги - морозятся. Жду 3х месяцев со дня обращения, попробую через airhelp или что-то подобное вернуть деньги и компенсацию. Хотите лететь комфортно - не летайте МАУ.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:01
Епоха бідності для Жителів Иорданської ДолинИ закінчилася.
Для Зєлохів - розпочалася.
"Ви зробили це разом1 ЗЄ!
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andriyzhagun
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