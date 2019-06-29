RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні припинила діяти
формула "Роттердам+"

В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15

В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"

Пропонуємо до обговорення:
Дію формули "Роттердам+" припинено з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.

Дивися повний текст В Україні припинила діяти формула \"Роттердам+\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89574
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15

К сожалению народ у нас туповат. Все кричали зрада Порошенко дает Ахметову заработать на формуле Роттердам +. Отменили формулу но подняли цену для небытовых потребителей (что приведет к подорожанию всего ) а с нового года и бытовому потребителю поднимут. Опять будут кричать зрада. Так и живем. Что делать здоровому человеку в палате под названием (Украина ) с душевно больными
purik_e
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запрацював новий ринок електроенергії
R2 » Пон 01 лип, 2019 13:56
1 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 13:56
esaul
Мораторій на землю обійшовся Україні за рік в $22 млрд
R2 » Суб 29 чер, 2019 20:44
8 315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 12:46
se64plus
В Україні запрацювала нова схема оподаткування для...
R2 » Пон 01 лип, 2019 12:28
1 33
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 12:28
Вебманивец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (898)
01.07.2019 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.