Дію формули "Роттердам+" припинено з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.
Дивися повний текст В Україні припинила діяти формула \"Роттердам+\".
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні припинила діяти формула \"Роттердам+\".
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15
К сожалению народ у нас туповат. Все кричали зрада Порошенко дает Ахметову заработать на формуле Роттердам +. Отменили формулу но подняли цену для небытовых потребителей (что приведет к подорожанию всего ) а с нового года и бытовому потребителю поднимут. Опять будут кричать зрада. Так и живем. Что делать здоровому человеку в палате под названием (Украина ) с душевно больными
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