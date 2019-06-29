Додано: Пон 01 лип, 2019 15:14

purik_e написав: К сожалению народ у нас туповат. Все кричали зрада Порошенко дает Ахметову заработать на формуле Роттердам +. Отменили формулу но подняли цену для небытовых потребителей (что приведет к подорожанию всего ) а с нового года и бытовому потребителю поднимут. Опять будут кричать зрада. Так и живем. Что делать здоровому человеку в палате под названием (Украина ) с душевно больными К сожалению народ у нас туповат. Все кричали зрада Порошенко дает Ахметову заработать на формуле Роттердам +. Отменили формулу но подняли цену для небытовых потребителей (что приведет к подорожанию всего ) а с нового года и бытовому потребителю поднимут. Опять будут кричать зрада. Так и живем. Что делать здоровому человеку в палате под названием (Украина ) с душевно больными

Здоровый в палате с душевно больными не окажется - не льстите себеИ Роттердам+, и энергорынок - это схемы совместного творчества Ахметова и Порошенко, внедренные каждая в свое "правильное" время и с конкретными целями.Схеме Роттердам+ уже более 3-х лет, а т.н. рынок электроэнергии активно обсуждался и готовился ко внедрению около года.Роттердам был необходим в качестве переходной меры для перекачивания прибылей государственного Энергоатома в частный ДТЭК, смешивая дешевую атомную энергию с дорогой (в смысле, резко подорожавшей благодаря смехе) угольной.Сегодня же, на привязке к упавшим мировым ценам на энергоносители сверхприбыль не заработаешь - формульная цена с индикатором роттердамской биржи бьет по самой ДТЭК, заставляя снижать тарифы и в Украине.Соответственно, в таких условиях Ахметову необходима стала отвязка от формулы и переход к произвольному ценообразованию, якобы построенному на балансе спроса и предложения. Звучит красиво, только не стоит забывать, что предложение это более, чем на 80% в одних руках - все того же РЛА.Чтобы не дублировать вам то, что уже много раз обсуждалось, даю ссылку профильной ветки - читайте с самых первых страниц: