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В Україні припинила діяти
формула "Роттердам+"

В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15

В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"

Пропонуємо до обговорення:
Дію формули "Роттердам+" припинено з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.

Дивися повний текст В Україні припинила діяти формула \"Роттердам+\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15

К сожалению народ у нас туповат. Все кричали зрада Порошенко дает Ахметову заработать на формуле Роттердам +. Отменили формулу но подняли цену для небытовых потребителей (что приведет к подорожанию всего ) а с нового года и бытовому потребителю поднимут. Опять будут кричать зрада. Так и живем. Что делать здоровому человеку в палате под названием (Украина ) с душевно больными
purik_e
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:14

  purik_e написав:К сожалению народ у нас туповат. Все кричали зрада Порошенко дает Ахметову заработать на формуле Роттердам +. Отменили формулу но подняли цену для небытовых потребителей (что приведет к подорожанию всего ) а с нового года и бытовому потребителю поднимут. Опять будут кричать зрада. Так и живем. Что делать здоровому человеку в палате под названием (Украина ) с душевно больными


Здоровый в палате с душевно больными не окажется - не льстите себе :mrgreen:

И Роттердам+, и энергорынок - это схемы совместного творчества Ахметова и Порошенко, внедренные каждая в свое "правильное" время и с конкретными целями.

Схеме Роттердам+ уже более 3-х лет, а т.н. рынок электроэнергии активно обсуждался и готовился ко внедрению около года.

Роттердам был необходим в качестве переходной меры для перекачивания прибылей государственного Энергоатома в частный ДТЭК, смешивая дешевую атомную энергию с дорогой (в смысле, резко подорожавшей благодаря смехе) угольной.

Сегодня же, на привязке к упавшим мировым ценам на энергоносители сверхприбыль не заработаешь - формульная цена с индикатором роттердамской биржи бьет по самой ДТЭК, заставляя снижать тарифы и в Украине.

Соответственно, в таких условиях Ахметову необходима стала отвязка от формулы и переход к произвольному ценообразованию, якобы построенному на балансе спроса и предложения. Звучит красиво, только не стоит забывать, что предложение это более, чем на 80% в одних руках - все того же РЛА.

Чтобы не дублировать вам то, что уже много раз обсуждалось, даю ссылку профильной ветки - читайте с самых первых страниц:

Ринок енергоносіїв в контексті
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:37

К сожалению,Зеленский не смог или,скорее всего,не захотел отменить т.н "рынок электроэнергии"имени Ахметова.Значит,его коррумпировали.Увы.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:31

Re: В Україні припинила діяти формула

А каким способом он его мог отменить? Рычагов то никаких.
esaul
 
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