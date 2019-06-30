Дію формули "Роттердам+" припинено з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.
Дивися повний текст В Україні припинила діяти формула \"Роттердам+\".
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15
В Україні припинила діяти формула "Роттердам+"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні припинила діяти формула \"Роттердам+\".
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:15
К сожалению народ у нас туповат. Все кричали зрада Порошенко дает Ахметову заработать на формуле Роттердам +. Отменили формулу но подняли цену для небытовых потребителей (что приведет к подорожанию всего ) а с нового года и бытовому потребителю поднимут. Опять будут кричать зрада. Так и живем. Что делать здоровому человеку в палате под названием (Украина ) с душевно больными
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:14
Здоровый в палате с душевно больными не окажется - не льстите себе
И Роттердам+, и энергорынок - это схемы совместного творчества Ахметова и Порошенко, внедренные каждая в свое "правильное" время и с конкретными целями.
Схеме Роттердам+ уже более 3-х лет, а т.н. рынок электроэнергии активно обсуждался и готовился ко внедрению около года.
Роттердам был необходим в качестве переходной меры для перекачивания прибылей государственного Энергоатома в частный ДТЭК, смешивая дешевую атомную энергию с дорогой (в смысле, резко подорожавшей благодаря смехе) угольной.
Сегодня же, на привязке к упавшим мировым ценам на энергоносители сверхприбыль не заработаешь - формульная цена с индикатором роттердамской биржи бьет по самой ДТЭК, заставляя снижать тарифы и в Украине.
Соответственно, в таких условиях Ахметову необходима стала отвязка от формулы и переход к произвольному ценообразованию, якобы построенному на балансе спроса и предложения. Звучит красиво, только не стоит забывать, что предложение это более, чем на 80% в одних руках - все того же РЛА.
Чтобы не дублировать вам то, что уже много раз обсуждалось, даю ссылку профильной ветки - читайте с самых первых страниц:
Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:37
К сожалению,Зеленский не смог или,скорее всего,не захотел отменить т.н "рынок электроэнергии"имени Ахметова.Значит,его коррумпировали.Увы.
Додано: Пон 01 лип, 2019 16:31
Re: В Україні припинила діяти формула
А каким способом он его мог отменить? Рычагов то никаких.
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