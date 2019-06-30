Тарифи для населення з введенням нового ринку не змінилися і залишаються найнижчими в Європі.
Дивися повний текст В Україні запрацював новий ринок електроенергії.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:56
В Україні запрацював новий ринок електроенергії
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Дивися повний текст В Україні запрацював новий ринок електроенергії.
Додано: Пон 01 лип, 2019 14:34
esaul так уже с 1 числа подорожал для непобутовых потребителей и для бытовых отложили на пол года
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