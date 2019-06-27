General Electric може поставити в Україну ще 40 локомотивів
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Другий етап співпраці американської General Electric з "Укрзалізницею" передбачає поставку в Україну 40 тепловозів серії Evolution, які обійдуться Україні в 150 млн доларів. Ці кошти ще потрібно знайти.
Ни чьего увольнения я так сильно не жду, как увольнения омеляна, который:
1) во-первых, на чисто административной должности больше занимался политикой, нежели инфраструктурой, рассказывая, куда украинцам ездить можно, а куда - нельзя;
2) во-вторых, продвигал интересы родины своих детей - США - закупая готовые тепловозы GE вместе передачи заказов на их производство украинским предприятиям, функционирующим в режиме 2-3-дневных рабочих недель;
3) ну и в-третьих, тупо пиарился на нью-васюках - гиперлупах и 5G. Вроде как новации - дело необходимое, но не тогда поднимается вопрос гиперлупов, когда в 90% вагонов УЗ очковые туалеты. И не тогда поднимается вопрос 5G, когда суммарное покрытие 3G+4G не превышает 15% территории!
PS: про дороги говорить даже не приходится - их как не было, так нет. Ницше и бездна )))
General Electric (GE) (США) — компанія, що розробляє та будує тепловози, 3 липня 2009 відкрила завод в Астані, який є 100 % дочірнім підприємством національного перевізника Казахстану АТ «НК „КТЖ“», з виробництва локомотивів моделі Evolution п'ятого покоління, адаптованої під ширину колії 1520 мм. Цей тепловоз названо ТЕ33А — тепловоз з електричною передачею з асинхронним тяговим електродвигуном потужністю 3356 КВт.
vitaliygoodlife написав:General Electric (GE) (США) — компанія, що розробляє та будує тепловози, 3 липня 2009 відкрила завод в Астані, який є 100 % дочірнім підприємством національного перевізника Казахстану АТ «НК „КТЖ“», з виробництва локомотивів моделі Evolution п'ятого покоління, адаптованої під ширину колії 1520 мм. Цей тепловоз названо ТЕ33А — тепловоз з електричною передачею з асинхронним тяговим електродвигуном потужністю 3356 КВт.