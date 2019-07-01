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General Electric може поставити
в Україну ще 40 локомотивів

General Electric може поставити в Україну ще 40 локомотивів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:34

General Electric може поставити в Україну ще 40 локомотивів

Пропонуємо до обговорення:
Другий етап співпраці американської General Electric з "Укрзалізницею" передбачає поставку в Україну 40 тепловозів серії Evolution, які обійдуться Україні в 150 млн доларів. Ці кошти ще потрібно знайти.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:34

Ни чьего увольнения я так сильно не жду, как увольнения омеляна, который:

1) во-первых, на чисто административной должности больше занимался политикой, нежели инфраструктурой, рассказывая, куда украинцам ездить можно, а куда - нельзя;

2) во-вторых, продвигал интересы родины своих детей - США - закупая готовые тепловозы GE вместе передачи заказов на их производство украинским предприятиям, функционирующим в режиме 2-3-дневных рабочих недель;

3) ну и в-третьих, тупо пиарился на нью-васюках - гиперлупах и 5G. Вроде как новации - дело необходимое, но не тогда поднимается вопрос гиперлупов, когда в 90% вагонов УЗ очковые туалеты. И не тогда поднимается вопрос 5G, когда суммарное покрытие 3G+4G не превышает 15% территории!

PS: про дороги говорить даже не приходится - их как не было, так нет. Ницше и бездна )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 16:10

General Electric (GE) (США) — компанія, що розробляє та будує тепловози, 3 липня 2009 відкрила завод в Астані, який є 100 % дочірнім підприємством національного перевізника Казахстану АТ «НК „КТЖ“», з виробництва локомотивів моделі Evolution п'ятого покоління, адаптованої під ширину колії 1520 мм. Цей тепловоз названо ТЕ33А — тепловоз з електричною передачею з асинхронним тяговим електродвигуном потужністю 3356 КВт.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 20:17

zРадио "...закупая готовые тепловозы GE вместе передачи заказов на их производство украинским предприятиям" - а не подскажете адрес этого предприятия, которое готово к производству тепловозов ТЕ33А?
svidomyjua
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:43

  vitaliygoodlife написав:General Electric (GE) (США) — компанія, що розробляє та будує тепловози, 3 липня 2009 відкрила завод в Астані, який є 100 % дочірнім підприємством національного перевізника Казахстану АТ «НК „КТЖ“», з виробництва локомотивів моделі Evolution п'ятого покоління, адаптованої під ширину колії 1520 мм. Цей тепловоз названо ТЕ33А — тепловоз з електричною передачею з асинхронним тяговим електродвигуном потужністю 3356 КВт.

https://youtu.be/5KKMplP10Gk - это где-то в Казахстане, да?
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 16:14

  DoooM написав:
  vitaliygoodlife написав:General Electric (GE) (США) — компанія, що розробляє та будує тепловози, 3 липня 2009 відкрила завод в Астані, який є 100 % дочірнім підприємством національного перевізника Казахстану АТ «НК „КТЖ“», з виробництва локомотивів моделі Evolution п'ятого покоління, адаптованої під ширину колії 1520 мм. Цей тепловоз названо ТЕ33А — тепловоз з електричною передачею з асинхронним тяговим електродвигуном потужністю 3356 КВт.

https://youtu.be/5KKMplP10Gk - это где-то в Казахстане, да?


Это фейк, снятый в Пентагоне и расположенный "на серверах в Калифорнии" же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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