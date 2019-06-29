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В Україні збільшився
розмір мінімальної пенсії

В Україні збільшився розмір мінімальної пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:00

В Україні збільшився розмір мінімальної пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.  

Дивися повний текст В Україні збільшився розмір мінімальної пенсії.
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