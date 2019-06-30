Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.
Дивися повний текст В Україні збільшився розмір мінімальної пенсії.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 15:00
В Україні збільшився розмір мінімальної пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшився розмір мінімальної пенсії.
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:48
Прожиткові мінімуми різних категорій громадян відрізняються, як і їхні потреби.
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