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Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до внесених змін, відсьогодні нові суми адміністративного збору складатимуть:
Дивися повний текст Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали
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Додано: Пон 01 лип, 2019 15:26
Чергове "покращення".
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