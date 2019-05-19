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Біометричні документи й
закордонні паспорти подорожчали

Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:26

Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до внесених змін, відсьогодні нові суми адміністративного збору складатимуть:

Дивися повний текст Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:26

Чергове "покращення".
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