Відповідно до внесених змін, відсьогодні нові суми адміністративного збору складатимуть:
Дивися повний текст Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 15:26
Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Біометричні документи й закордонні паспорти подорожчали.
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