Радує, що в Україні змінюються не тільки політичні порядки чи курси валют, а й підходи на ринку кредитування.
Дивися повний текст Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку або МФО.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 17:25
Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку...
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Дивися повний текст Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку або МФО.
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:25
это ж банковский кредит. Идет преерадресация на банк какой то. Для таких как я это нереально. Я в банке в черном списке, мне надо МФО, простозайм какой то например.
Додано: Вів 02 лип, 2019 04:09
Для инвесторов очень много рисков, их инвестиции ничем не защищены. Мало информации предоставляется о заёмщике, FINHUB никакой ответственности за это перед ними не несёт.
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