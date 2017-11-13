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Кредит онлайн «по-людськи»:
як можна обійтися без банку...

Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:25

Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку...

Пропонуємо до обговорення:
Радує, що в Україні змінюються не тільки політичні порядки чи курси валют, а й підходи на ринку кредитування.

Дивися повний текст Кредит онлайн «по-людськи»: як можна обійтися без банку або МФО.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:25

это ж банковский кредит. Идет преерадресация на банк какой то. Для таких как я это нереально. Я в банке в черном списке, мне надо МФО, простозайм какой то например.
andykara2019
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 04:09

Для инвесторов очень много рисков, их инвестиции ничем не защищены. Мало информации предоставляется о заёмщике, FINHUB никакой ответственности за это перед ними не несёт.
Весь опыт инвесторов изложен в данной теме на форуме.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 06:15

Наприклад, ви бажаєте взяти кредит онлайн терміном на 3 місяці на суму 5100 гривень. За підрахунками калькулятора FINHUB, загальна прогнозна сума до повернення (тіло кредиту і відсотки) складе 6471 гривню.


Т.е.переплата за 3 месяца составит 1371 грн, а за год - 5484 ? Т.е. эффекттвная ставка - больше 100% годовых?
Выгодно и удобно, да?
PasserBy
 
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