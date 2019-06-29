Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку.й
Дивися повний текст З 1 липня діятиме новий порядок із присвоєння адрес об’єктам будівництва (иінфографіка).
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Додано: Пон 01 лип, 2019 20:41
З 1 липня діятиме новий порядок із присвоєння адрес...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 липня діятиме новий порядок із присвоєння адрес об’єктам будівництва (иінфографіка).
Додано: Пон 01 лип, 2019 20:41
Поштову адресу повинна надавати пошта. До чого тут сільська рада? Хай сільрада роздає сільрадну адресу.
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