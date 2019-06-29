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Акциз на сигарети
зріс з 1 липня

Акциз на сигарети зріс з 1 липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:23

Акциз на сигарети зріс з 1 липня

Пропонуємо до обговорення:
Ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищуються в Україні з 1 липня 2019 року.

Дивися повний текст Акциз на сигарети зріс з 1 липня.
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