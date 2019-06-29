Ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищуються в Україні з 1 липня 2019 року.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:23
Акциз на сигарети зріс з 1 липня
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Дивися повний текст Акциз на сигарети зріс з 1 липня.
Додано: Вів 02 лип, 2019 08:18
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